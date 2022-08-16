Англия16 августа 2022, 16:28 |
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Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Реала
«Красные дьяволы» хотят подписать Каземиро
16 августа 2022, 16:28 |
1454
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Каземиро. Об этом сообщают испанские СМИ.
«Красные дьяволы» рассматривают Каземиро как альтернативный вариант на случай, если не удастся подписать хавбека «Барселоны» Френки Де Йонга.
В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.
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