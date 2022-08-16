Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Реала

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Каземиро. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Красные дьяволы» рассматривают Каземиро как альтернативный вариант на случай, если не удастся подписать хавбека «Барселоны» Френки Де Йонга.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.