ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм купил защитника, но оставил его в аренде в Серии A

Английский клуб «Тоттенхэм» сообщил о подписании 19-летнего левого защитника Дестини Удоджи из «Удинезе».

Итальянский футболист нигерийского происхождения подписал со «шпорами» контракт, который будет действовать до 2027 года.

Однако клубы договорились, что Удоджи сразу вернется в «Удинезе», команду Серии А, на правах аренды до конца сезона 2022/23.

В минувшем сезоне Дестини сыграл 37 матчей за «Удинезе» и забил 5 мячей во всех турнирах.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Destiny Udogie from Udinese.



The defender has agreed a deal that will run until 2027 and will return to the Serie A side on loan for the remainder of the 2022/23 season.