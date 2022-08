Переход Костича в Ювентус все ближе

Как сообщает Фабрицио Романо, Филип Костич не полетит с немецким «Айнтрахтом» на матч за Суперкубок УЕФА:

«Франкфуртский «Айнтрахт» подтверждает, что Филипп Костич не полетит с командой на Суперкубок УЕФА, поскольку собирается присоединиться к «Ювентусу» на постоянной основе. Последние детали будут завершены, после чего Костич прибудет в Турин для подписания контракта».

Как сообщалось ранее, туринский клуб намерен подписать контракт с сербским футболистом. «Айнтрахт» рассчитывает минимум на 20 млн евро.

Eintracht Frankfurt confirm that Filip Kostić will no fly with the squad for the UEFA Supercup - as he’s set to join Juventus on permanent deal. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



Final details are set to be completed then Kostić will be in Turin to sign the contract. Here we go soon. pic.twitter.com/aFjLdREigX