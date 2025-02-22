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Нидерланды
22 февраля 2025, 17:48 |
810
1

Экс-форвард Динамо и Карпат близок к переходу в ПСВ

Лукас Перес может продолжить карьеру в Нидерландах

22 февраля 2025, 17:48 |
810
1
Экс-форвард Динамо и Карпат близок к переходу в ПСВ
instagram.com/10lp. Лукас Перес

Нидерландский ПСВ близок к подписанию 36-летнего форварда Лукаса Переса, который с конца января пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Депортиво».

Отмечается, что в ПСВ Перес, вероятно, проведет вторую часть текущего сезона.

ПСВ хочет заменить Лукасом Пересом получившего травму и выбывшего до конца сезона центрфорварда Рикардо Пепи.

Изначально испанец не хотел переезжать в ПСВ, но сейчас передумал и готов подписать контракт.

Учитывая тот факт, что трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, ПСВ может дозаявлять только свободных агентов, поэтому пространство для маневра в поисках нового центрфорварда у клуба из Эйндховена ограничено.

В Украине Лукас Перес известен по пребыванию на контракте в «Карпатах» и «Динамо».

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Алексей Сливченко Источник: Nu.nl
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Комментарии 1
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igorgumeniuk27
Та яке Динамо, він там можна сказати і не був. Блохіну не підійшов, зате в лондонський Арсенал взяли)
А от в Карпатах дійсно був найкращим у свій час
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