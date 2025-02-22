Экс-форвард Динамо и Карпат близок к переходу в ПСВ
Лукас Перес может продолжить карьеру в Нидерландах
Нидерландский ПСВ близок к подписанию 36-летнего форварда Лукаса Переса, который с конца января пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Депортиво».
Отмечается, что в ПСВ Перес, вероятно, проведет вторую часть текущего сезона.
ПСВ хочет заменить Лукасом Пересом получившего травму и выбывшего до конца сезона центрфорварда Рикардо Пепи.
Изначально испанец не хотел переезжать в ПСВ, но сейчас передумал и готов подписать контракт.
Учитывая тот факт, что трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, ПСВ может дозаявлять только свободных агентов, поэтому пространство для маневра в поисках нового центрфорварда у клуба из Эйндховена ограничено.
В Украине Лукас Перес известен по пребыванию на контракте в «Карпатах» и «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Команда остается на дне таблицы
А от в Карпатах дійсно був найкращим у свій час