Экс-форвард Динамо и Карпат близок к переходу в ПСВ

Нидерландский ПСВ близок к подписанию 36-летнего форварда Лукаса Переса, который с конца января пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Депортиво».

Отмечается, что в ПСВ Перес, вероятно, проведет вторую часть текущего сезона.

ПСВ хочет заменить Лукасом Пересом получившего травму и выбывшего до конца сезона центрфорварда Рикардо Пепи.

Изначально испанец не хотел переезжать в ПСВ, но сейчас передумал и готов подписать контракт.

Учитывая тот факт, что трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, ПСВ может дозаявлять только свободных агентов, поэтому пространство для маневра в поисках нового центрфорварда у клуба из Эйндховена ограничено.

В Украине Лукас Перес известен по пребыванию на контракте в «Карпатах» и «Динамо».