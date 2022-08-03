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  4. Ювентус намерен подписать хавбека Айнтрахта
Италия
03 августа 2022, 08:40 | Обновлено 03 августа 2022, 08:46
128
0

Ювентус намерен подписать хавбека Айнтрахта

Филип Костич может продолжить карьеру в Серии А

03 августа 2022, 08:40 | Обновлено 03 августа 2022, 08:46
128
0
Ювентус намерен подписать хавбека Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Костич

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.

29-летний футболист является одной из приоритетных целей итальянского гранда этим летом. Немецкий клуб планирует выручить с продажи игрока не менее 20 млн евро.

В прошлом сезоне полузащитник забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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