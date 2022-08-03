Ювентус намерен подписать хавбека Айнтрахта

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.

29-летний футболист является одной из приоритетных целей итальянского гранда этим летом. Немецкий клуб планирует выручить с продажи игрока не менее 20 млн евро.

В прошлом сезоне полузащитник забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.