Италия03 августа 2022, 08:40 | Обновлено 03 августа 2022, 08:46
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Ювентус намерен подписать хавбека Айнтрахта
Филип Костич может продолжить карьеру в Серии А
03 августа 2022, 08:40 | Обновлено 03 августа 2022, 08:46
128
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Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.
29-летний футболист является одной из приоритетных целей итальянского гранда этим летом. Немецкий клуб планирует выручить с продажи игрока не менее 20 млн евро.
В прошлом сезоне полузащитник забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.
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