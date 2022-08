ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский хавбек стал партнером Малиновского по Аталанте

Нигерийский вингер Адемола Лукман официально перешел из немецкого клуба РБ «Лейпциг» в итальянскую «Аталанту».

Хавбек стал партнером Руслана Малиновского, украинского полузащитника клуба из Бергамо. Сумма трансфера составила около 15 млн евро, по неофициальным данным.

Два сезона игрок сборной Нигерии выступал в аренде: сначала сезон в «Фулхэме», а затем год в «Лестере». Ранее выступал за английские «Эвертон» и «Чарльтон».

Интересно, что 24-летний Лукман сначала выступал за молодежные сборные Англии, а затем перешел в состав футбольной федерации Нигерии (4 матча за сборную, 1 гол).

В минувшем сезоне Лукман провел 42 матча и забил 8 голов за «Лестер». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €10 млн.

