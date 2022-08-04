ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский хавбек стал партнером Малиновского по Аталанте
Два сезона Адемола Лукман выступал в аренде: за «Фулхэм» и «Лестер»
Нигерийский вингер Адемола Лукман официально перешел из немецкого клуба РБ «Лейпциг» в итальянскую «Аталанту».
Хавбек стал партнером Руслана Малиновского, украинского полузащитника клуба из Бергамо. Сумма трансфера составила около 15 млн евро, по неофициальным данным.
Два сезона игрок сборной Нигерии выступал в аренде: сначала сезон в «Фулхэме», а затем год в «Лестере». Ранее выступал за английские «Эвертон» и «Чарльтон».
Интересно, что 24-летний Лукман сначала выступал за молодежные сборные Англии, а затем перешел в состав футбольной федерации Нигерии (4 матча за сборную, 1 гол).
В минувшем сезоне Лукман провел 42 матча и забил 8 голов за «Лестер». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €10 млн.
C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città! 👊🏾— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 4, 2022
Welcome, @Alookman_! ⚫️🔵
There’s a new superhero in #BergAMO! 👊🏾
Welcome, #Lookman! 👋🇳🇬#BenvenutoLookman #GoAtalantaGo pic.twitter.com/zL52JHRcaB
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