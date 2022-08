Челси дает больше 50 млн фунтов стерлингов за защитника Брайтона

Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский «Челси» предложил более 50 млн фунтов стерлингов за испанского защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

Переговоры между клубами продолжаются, но официального ответа от «Брайтона» еще нет. Сам игрок настаивает на переходе в команду Томаса Тухеля.

Кукурелья — воспитанник «Барселоны». Он перешёл в академию сине-гранатовых из «Эспаньола» в 14-летнем возрасте. Однако заиграть в «Барселоне» Марку так и не удалось, и в июле 2020-го он перешел в «Хетафе» за € 11,8 млн. Через год Кукурелья был продан «Брайтону» за € 18 млн.

В прошлом сезоне Марк провел за «Брайтон» 36 матчей и забил 1 гол, а также сделал 1 ассист.

Chelsea have submitted bid worth more than £50m for Marc Cucurella on Tuesday evening. Club now hopeful to reach full agreement with Brighton, still no official answer - Cucurella's pushing to join Chelsea, he wants the move 🚨🔵 #CFC



Levi Colwill, discussed in separated deal. pic.twitter.com/BHIItqbDHj