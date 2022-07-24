ITF24 июля 2022, 01:37 | Обновлено 24 июля 2022, 01:38
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Украинец не смог обыграть еще одного представителя Индии
Эрик Ваншельбойм уступил в полуфинале 15-тысячника ITF
24 июля 2022, 01:37 | Обновлено 24 июля 2022, 01:38
32
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм проиграл Манишу Сурешкумару (Индия) в полуфинале грунтового фьючерса в Коломбо (Шри-Ланка.
Матч закончился со счетом 6:3, 0:6, 3:6 в пользу представителя Индии за 2 часа и 20 минут. Далее Маниш сыграет в финале с Квентином Фолио (Франция), который играл пары вместе с Эриком.
«I'll be back stronger. This is my journey». Именно так Эрик написал в своем Instagram.
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