Украинец не смог обыграть еще одного представителя Индии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм проиграл Манишу Сурешкумару (Индия) в полуфинале грунтового фьючерса в Коломбо (Шри-Ланка.

Матч закончился со счетом 6:3, 0:6, 3:6 в пользу представителя Индии за 2 часа и 20 минут. Далее Маниш сыграет в финале с Квентином Фолио (Франция), который играл пары вместе с Эриком.

«I'll be back stronger. This is my journey». Именно так Эрик написал в своем Instagram.