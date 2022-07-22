ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
Украинец сменил клубную прописку в АПЛ
25-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко официально перешел из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».
О трансфере объявили «канониры» на своем официальном сайте, детали контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.
По неофициальной информации авторитетного портала Transfermarkt, «Манчестер Сити» выручил с продажи Зинченко 35 миллионов евро компенсации. Часть этой суммы получит донецкий «Шахтер» в рамках платежа солидарности.
Александр Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. За первую команду английского клуба он провел 127 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 12 ассистов.
С манкунианцами Зинченко 4 раза выигрывал АПЛ, 1 раз триумфовал в Кубке Англии, а также выиграл 4 Кубка английской лиги и 1 Суперкубок Англии. Кроме того, Александр дошел с «Манчестер Сити» до финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.
💛🖤 Welcome, Alex 🖤💛— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022
🖊📄— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022
Part of the family 🖤 pic.twitter.com/x4222gS0t9
𝗠𝗔 x 𝗔𝗭— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022
Looking good, Alex 😎 pic.twitter.com/d5xU2vvq3d
💬 "First of all I would like to say, this is a boyhood dream come true."— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022
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