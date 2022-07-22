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Англия
22 июля 2022, 20:03 | Обновлено 22 июля 2022, 21:02
4221
9

ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом

Украинец сменил клубную прописку в АПЛ

22 июля 2022, 20:03 | Обновлено 22 июля 2022, 21:02
4221
9
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

25-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко официально перешел из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

О трансфере объявили «канониры» на своем официальном сайте, детали контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

По неофициальной информации авторитетного портала Transfermarkt, «Манчестер Сити» выручил с продажи Зинченко 35 миллионов евро компенсации. Часть этой суммы получит донецкий «Шахтер» в рамках платежа солидарности.

Александр Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. За первую команду английского клуба он провел 127 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 12 ассистов.

С манкунианцами Зинченко 4 раза выигрывал АПЛ, 1 раз триумфовал в Кубке Англии, а также выиграл 4 Кубка английской лиги и 1 Суперкубок Англии. Кроме того, Александр дошел с «Манчестер Сити» до финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

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(5 баллов) Станет лидером команды и завоюет трофеи

3 голоса 23.08 %

(4 балла) Будет стабильным игроком основы

8 голосов 61.54 %

(3 балла) Результаты будут посредственными

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Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 9
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Remark
Жаль, но удачи! Надеюсь, что переход пойдет на пользу в плане футбольных достижений, навыков и игровой практики. 
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+7
maneKen
Удачи Саня!
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+5
Макс Максов
Успіхів у новому клубі, Сашко!
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+4
Andre Chil
На користь збірної цей перехід має бути позитивним, ну дуже хотілося б, щоб так було
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+2
Tasha19
Удачі!
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+1
avk2307
Тоже со времен Венера в Англии  за Арсенал. Но пока они не усилился там где им необходимо более всего. Защита осталась не усилена. Ну удачи Зине и пусть Арсенал в 4 ке будет!!@
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0
Михаил Степанов
симпатизував Арсеналу з часів Венгера..а то були довгі часи...Ну і нарешті можна на повну топити проти МанСіті)))
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0
OKs100
Если всё пойдет хорошо, то через 2-3 года станет капитаном Арсенала.
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-1
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