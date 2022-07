ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом

25-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко официально перешел из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

О трансфере объявили «канониры» на своем официальном сайте, детали контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

По неофициальной информации авторитетного портала Transfermarkt, «Манчестер Сити» выручил с продажи Зинченко 35 миллионов евро компенсации. Часть этой суммы получит донецкий «Шахтер» в рамках платежа солидарности.

Александр Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. За первую команду английского клуба он провел 127 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 12 ассистов.

С манкунианцами Зинченко 4 раза выигрывал АПЛ, 1 раз триумфовал в Кубке Англии, а также выиграл 4 Кубка английской лиги и 1 Суперкубок Англии. Кроме того, Александр дошел с «Манчестер Сити» до финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

💬 "First of all I would like to say, this is a boyhood dream come true."



📺 Watch our first interview with our new signing now! 👇