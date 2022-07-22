Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» может рассчитывать на определенные деньги за трансфер Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

В рамках платежа солидарности клуб, который воспитал игрока, получает определенный процент от трансферной суммы в зависимости от количества лет, проведенных игроком в юношеской команде.

«Шахтер», вероятно, сможет рассчитывать на 450-600 тысяч евро.

Ожидается, что «Манчестер Сити» получит за Зинченко 30 миллионов фунтов.