Украина. Премьер лига22 июля 2022, 11:11 |
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Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Платеж солидарности в действии
22 июля 2022, 11:11 |
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По информации ТаТоТаке, «Шахтер» может рассчитывать на определенные деньги за трансфер Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
В рамках платежа солидарности клуб, который воспитал игрока, получает определенный процент от трансферной суммы в зависимости от количества лет, проведенных игроком в юношеской команде.
«Шахтер», вероятно, сможет рассчитывать на 450-600 тысяч евро.
Ожидается, что «Манчестер Сити» получит за Зинченко 30 миллионов фунтов.
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