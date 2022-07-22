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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 11:11 |
1950
0

Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал

Платеж солидарности в действии

22 июля 2022, 11:11 |
1950
0
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» может рассчитывать на определенные деньги за трансфер Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

В рамках платежа солидарности клуб, который воспитал игрока, получает определенный процент от трансферной суммы в зависимости от количества лет, проведенных игроком в юношеской команде.

«Шахтер», вероятно, сможет рассчитывать на 450-600 тысяч евро.

Ожидается, что «Манчестер Сити» получит за Зинченко 30 миллионов фунтов.

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Источник ТаТоТаке
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