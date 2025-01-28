Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 16:25 |
855
5

Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ

Александр Зубков может сменить клуб в ближайшее время

28 января 2025, 16:25 |
855
5
Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции – в услугах футболиста заинтересован «Трабзонспор».

Стороны продолжают вести переговоры о трансфере, однако турецкие СМИ уверены, что игрок сборной Украины сменит клуб:

«Целью номер один для «Трабзонспора» в этот трансферный период является Зубков. Хотя бордово-синяя команда уже давно ведет переговоры с донецким «Шахтером» о подписании 28-летнего вингера, им пока не удалось добиться желаемого.

Турецкий гранд сделает новое предложение украинскому клубу, после того, как он сыграет свой матч в Лиге чемпионов. Ожидается, что руководство «Шахтера», который сейчас занимает 27-е место в турнирной таблице, с легкостью одобрит продажу лидера после того, как европейское приключение завершится.

Есть вероятность, что руководство оранжево-черного клуба после европейской авантюры согласится на предложение в шесть млн евро. Александр Зубков – именно тот футболист, которого ищет тренер Шенол Гюнеш», – сообщают журналисты.

По теме:
Тренер Жироны рассказал, как команда хочет попрощаться с Лигой чемпионов
ФОТО. Бывшая жена Зубкова уже провоцирует Александра. Загадочное сторис
Мбаппе или Винисиус? Один стал лидером, второго могут продать
Шахтер Донецк Трабзонспор Александр Зубков Шенол Гюнеш Лига чемпионов трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
Бокс | 28 января 2025, 00:32 2
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»

Известный инсайдер считает, что украинский боксер повесит перчатки на гвоздь

Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Футбол | 28 января 2025, 10:41 6
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП

Вингер сборной Украины близок к смене клубной прописки

Ждут Яремчука? Форвард Венеции попрощался с клубом и болельщиками
Футбол | 28.01.2025, 16:04
Ждут Яремчука? Форвард Венеции попрощался с клубом и болельщиками
Ждут Яремчука? Форвард Венеции попрощался с клубом и болельщиками
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Футбол | 28.01.2025, 10:10
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Бокс | 28.01.2025, 07:47
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Шахтеру конечно повезло его тогда из Венгрии дешево забрать.
он как раз поссорился с Черчесовым и сидел на банке. А в Европе агенты почему то вариантов не нашли, хотя к нему был интерес из Италии.
Ответить
+2
OKs100
Распродажа украинцев, Шахтер снова будет бразильской командой с базой в Украине. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Лідера? Тю, я гадав, Сундукова нарешті впарили хоч комусь, хоч туркам.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 2
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
27.01.2025, 01:14 2
Бокс
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
27.01.2025, 06:16 35
Футбол
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 5
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем