Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ

Вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции – в услугах футболиста заинтересован «Трабзонспор».

Стороны продолжают вести переговоры о трансфере, однако турецкие СМИ уверены, что игрок сборной Украины сменит клуб:

«Целью номер один для «Трабзонспора» в этот трансферный период является Зубков. Хотя бордово-синяя команда уже давно ведет переговоры с донецким «Шахтером» о подписании 28-летнего вингера, им пока не удалось добиться желаемого.

Турецкий гранд сделает новое предложение украинскому клубу, после того, как он сыграет свой матч в Лиге чемпионов. Ожидается, что руководство «Шахтера», который сейчас занимает 27-е место в турнирной таблице, с легкостью одобрит продажу лидера после того, как европейское приключение завершится.

Есть вероятность, что руководство оранжево-черного клуба после европейской авантюры согласится на предложение в шесть млн евро. Александр Зубков – именно тот футболист, которого ищет тренер Шенол Гюнеш», – сообщают журналисты.