Англия09 июля 2022, 04:34 | Обновлено 09 июля 2022, 04:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Барселоны на правах аренды перешел в Тоттенхэм
Клеман Ленгле подписал подписал контракт на один сезон, до лета 2023 года
09 июля 2022, 04:34 | Обновлено 09 июля 2022, 04:47
83
0
Защитник испанской «Барселоны» Клеман Ленгле на правах аренды перешел в английский «Тоттенхэм».
27-летний француз подписал контракт на один сезон, до лета 2023 года, без права выкупа.
В прошлом сезоне Клеман сыграл 21 матч Ла Лиги.
✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022
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