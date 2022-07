ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Барселоны на правах аренды перешел в Тоттенхэм

Защитник испанской «Барселоны» Клеман Ленгле на правах аренды перешел в английский «Тоттенхэм».

27-летний француз подписал контракт на один сезон, до лета 2023 года, без права выкупа.

В прошлом сезоне Клеман сыграл 21 матч Ла Лиги.

✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet