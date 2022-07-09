Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Барселоны на правах аренды перешел в Тоттенхэм
Англия
09 июля 2022, 04:34 | Обновлено 09 июля 2022, 04:47
83
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Барселоны на правах аренды перешел в Тоттенхэм

Клеман Ленгле подписал подписал контракт на один сезон, до лета 2023 года

09 июля 2022, 04:34 | Обновлено 09 июля 2022, 04:47
83
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Барселоны на правах аренды перешел в Тоттенхэм
ФК Тоттенхэм. Клеман Ленгле

Защитник испанской «Барселоны» Клеман Ленгле на правах аренды перешел в английский «Тоттенхэм».

27-летний француз подписал контракт на один сезон, до лета 2023 года, без права выкупа.

В прошлом сезоне Клеман сыграл 21 матч Ла Лиги.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перешел в итальянский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера стал игроком Индепендьенте
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник подписал контракт с клубом из Португалии
Барселона Тоттенхэм Клеман Ленгле аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легия – Заря – 2:1. Поражение в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09 июля 2022, 03:30 0
Легия – Заря – 2:1. Поражение в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Легия – Заря – 2:1. Поражение в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 8 июля в Польше

Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Футбол | 08 июля 2022, 21:35 3
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера

Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года

Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Футбол | 08.07.2022, 23:55
Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Футбол | 08.07.2022, 08:55
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Бокс | 08.07.2022, 08:25
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнир по CS:GO
IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнир по CS:GO
07.07.2022, 12:23
Киберспорт
Украина – Испания. Финишный бой за турнирные позиции
Украина – Испания. Финишный бой за турнирные позиции
07.07.2022, 15:34
Баскетбол
Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины
Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины
07.07.2022, 19:17
Футбол
Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
08.07.2022, 01:28
Футбол
Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба
Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба
07.07.2022, 23:27
Футбол
«Эта бункерная тварь забирает лучших». Беленюк сообщил о гибели товарища
«Эта бункерная тварь забирает лучших». Беленюк сообщил о гибели товарища
08.07.2022, 18:32 1
Другие виды
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
07.07.2022, 21:08
Футбол
МИХАЙЛЮК: «Номер Леброна у меня остался. Спрошу его, хочет ли он помочь»
МИХАЙЛЮК: «Номер Леброна у меня остался. Спрошу его, хочет ли он помочь»
07.07.2022, 13:09
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем