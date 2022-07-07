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Уимблдон
07 июля 2022, 17:36 | Обновлено 07 июля 2022, 17:57
545
0

Стала известна первая финалистка Уимблдона

Туниска Онс Жабер будет сражаться за первый титул Grand Slam

07 июля 2022, 17:36 | Обновлено 07 июля 2022, 17:57
545
0
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария и Онс Жабер

Тунисская теннисистка Онс Жабер стала первой финалисткой Уимблдонского турнира.

В полуфинале 27-летняя спортсменка в трех сетах остановила победную поступь немки Татьяны Марии.

Уимблдон. Полуфинал
Онс Жабер (Тунис) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 3:6, 6:1

Жабер впервые в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим достижением была четвертьфинальная стадия.

Онс стала первой африканской женщиной, которая пробилась в финал Шлема. За титул она сразится против Симоны Халеп или Елены Рыбакиной.

34-летняя Татьяна Мария на этом турнире также показала лучший результат в карьере.

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Уимблдон-2022 Онс Жабер Татьяна Мария
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Источник Sport.ua
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