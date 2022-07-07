Стала известна первая финалистка Уимблдона
Туниска Онс Жабер будет сражаться за первый титул Grand Slam
Тунисская теннисистка Онс Жабер стала первой финалисткой Уимблдонского турнира.
В полуфинале 27-летняя спортсменка в трех сетах остановила победную поступь немки Татьяны Марии.
Уимблдон. Полуфинал
Онс Жабер (Тунис) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 3:6, 6:1
Жабер впервые в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим достижением была четвертьфинальная стадия.
Онс стала первой африканской женщиной, которая пробилась в финал Шлема. За титул она сразится против Симоны Халеп или Елены Рыбакиной.
34-летняя Татьяна Мария на этом турнире также показала лучший результат в карьере.
A historic moment 🔥@Ons_Jabeur 🇹🇳 becomes the first Arab and African woman in Open Era to reach a Grand Slam Final!— ITF (@ITFTennis) July 7, 2022
📹: @Wimbledon pic.twitter.com/tA27vQqeoL
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