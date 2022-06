Свёнтек отдала сет лаки-лузеру, но пробилась в третий круг Уимблдона

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек не без проблем пробилась в третий круг Уимблдона.

В матче второго раунда полька в трех сетах переиграла лаки-лузера Лесли Керкхов из Нидерландов.

Уимблдон. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 6:4, 4:6, 6:3

Далее по сетке Ализе Корне из Франции.

Для Свёнтек это 37-я победа подряд. Полька сравнялась по продолжительности победной серии с легендарной Мартиной Хингис. Это самые внушительные винстрики с начала 90-х годов прошлого столетия.



Sliding into the third round...



World No.1 Iga Swiatek passes a tough test from Lesley Pattinama Kerkhove 6-4, 4-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/XoCr1Fpqu6