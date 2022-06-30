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  4. Свёнтек отдала сет лаки-лузеру, но пробилась в третий круг Уимблдона
Уимблдон
30 июня 2022, 20:12 |
548
0

Свёнтек отдала сет лаки-лузеру, но пробилась в третий круг Уимблдона

37-я подряд победа польской теннисистки

30 июня 2022, 20:12 |
548
0
Свёнтек отдала сет лаки-лузеру, но пробилась в третий круг Уимблдона
WTA. Ига Свёнтек и Лесли Керкхов

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек не без проблем пробилась в третий круг Уимблдона.

В матче второго раунда полька в трех сетах переиграла лаки-лузера Лесли Керкхов из Нидерландов.

Уимблдон. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 6:4, 4:6, 6:3

Далее по сетке Ализе Корне из Франции.

Для Свёнтек это 37-я победа подряд. Полька сравнялась по продолжительности победной серии с легендарной Мартиной Хингис. Это самые внушительные винстрики с начала 90-х годов прошлого столетия.
 

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Источник Sport.ua
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