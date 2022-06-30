Свёнтек отдала сет лаки-лузеру, но пробилась в третий круг Уимблдона
37-я подряд победа польской теннисистки
Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек не без проблем пробилась в третий круг Уимблдона.
В матче второго раунда полька в трех сетах переиграла лаки-лузера Лесли Керкхов из Нидерландов.
Уимблдон. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 6:4, 4:6, 6:3
Далее по сетке Ализе Корне из Франции.
Для Свёнтек это 37-я победа подряд. Полька сравнялась по продолжительности победной серии с легендарной Мартиной Хингис. Это самые внушительные винстрики с начала 90-х годов прошлого столетия.
Sliding into the third round...— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2022
World No.1 Iga Swiatek passes a tough test from Lesley Pattinama Kerkhove 6-4, 4-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/XoCr1Fpqu6
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