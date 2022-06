ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл провернул трансфер защитника Лилля за £35 млн

Нидерландский защитник Свен Ботман официально перешел из французского «Лилля» в английский «Ньюкасл».

По данным инсайдеров, «Ньюкасл» заплатил «Лиллю» за трансфер игрока 35 млн фунтов стерлингов.

22-летний футболист подписал контракт на 5 сезонов, до 2027 года. В сезоне 2021/22 Ботман забил 3 гола в 32 матчах за «Лилль».

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



⚫️⚪️