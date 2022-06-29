ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл провернул трансфер защитника Лилля за £35 млн
Нидерландский защитник Свен Ботман будет выступать в АПЛ за «сорок»
Нидерландский защитник Свен Ботман официально перешел из французского «Лилля» в английский «Ньюкасл».
По данным инсайдеров, «Ньюкасл» заплатил «Лиллю» за трансфер игрока 35 млн фунтов стерлингов.
22-летний футболист подписал контракт на 5 сезонов, до 2027 года. В сезоне 2021/22 Ботман забил 3 гола в 32 матчах за «Лилль».
✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!— Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022
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