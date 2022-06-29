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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл провернул трансфер защитника Лилля за £35 млн
Англия
29 июня 2022, 06:50 | Обновлено 29 июня 2022, 06:57
593
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл провернул трансфер защитника Лилля за £35 млн

Нидерландский защитник Свен Ботман будет выступать в АПЛ за «сорок»

29 июня 2022, 06:50 | Обновлено 29 июня 2022, 06:57
593
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл провернул трансфер защитника Лилля за £35 млн
ФК Ньюкасл. Свен Ботман

Нидерландский защитник Свен Ботман официально перешел из французского «Лилля» в английский «Ньюкасл».

По данным инсайдеров, «Ньюкасл» заплатил «Лиллю» за трансфер игрока 35 млн фунтов стерлингов.

22-летний футболист подписал контракт на 5 сезонов, до 2027 года. В сезоне 2021/22 Ботман забил 3 гола в 32 матчах за «Лилль».

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Ньюкасл Лилль трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Свен Ботман
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Источник ФК Ньюкасл
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