Константин ВИВЧАРЕНКО: «Хорошо, что конкуренты потеряли очки»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победный матч в рамках УПЛ против «Вереса» (1:0).

– Насколько сложно играть в таких погодных условиях?

– Да, вы сами видели, насколько тяжелой была игра сегодня. Погода мешала обеим командам. Поле тоже было далеко не в лучшем состоянии. Но самое главное, что мы победили – это было очень важно перед отпуском.

– Игра не шла с первых минут, но затем этот розыгрыш штрафного. Это была заготовка или импровизация на поле?

– Конечно, у нас есть свои заготовки. Ребята сегодня реализовали одну из них, молодцы, что получилось.

– Владислав Ванат забил свой 10-й гол. Наверное, ему жаль, что календарный год заканчивается?

– Он хороший нападающий, бомбардир, поэтому должен забивать много голов.

– То, что «Шахтёр» вчера проиграл, стало дополнительной мотивацией или, наоборот, расслабило?

– Хорошо, что они потеряли очки, а мы победили и укрепили своё лидерство. Но всё ещё впереди.

Ранее полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал победу над «Вересом».