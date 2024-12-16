Константин ВИВЧАРЕНКО: «Хорошо, что конкуренты потеряли очки»
Киевское «Динамо» переиграло ровенский «Верес» в заключительном матче УПЛ в 2024 году
Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победный матч в рамках УПЛ против «Вереса» (1:0).
– Насколько сложно играть в таких погодных условиях?
– Да, вы сами видели, насколько тяжелой была игра сегодня. Погода мешала обеим командам. Поле тоже было далеко не в лучшем состоянии. Но самое главное, что мы победили – это было очень важно перед отпуском.
– Игра не шла с первых минут, но затем этот розыгрыш штрафного. Это была заготовка или импровизация на поле?
– Конечно, у нас есть свои заготовки. Ребята сегодня реализовали одну из них, молодцы, что получилось.
– Владислав Ванат забил свой 10-й гол. Наверное, ему жаль, что календарный год заканчивается?
– Он хороший нападающий, бомбардир, поэтому должен забивать много голов.
– То, что «Шахтёр» вчера проиграл, стало дополнительной мотивацией или, наоборот, расслабило?
– Хорошо, что они потеряли очки, а мы победили и укрепили своё лидерство. Но всё ещё впереди.
Ранее полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал победу над «Вересом».
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