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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень много времени восстанавливался после травмы»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 19:16 | Обновлено 16 декабря 2024, 19:24
149
1

Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень много времени восстанавливался после травмы»

Игрок провел на поле 83 минуты

16 декабря 2024, 19:16 | Обновлено 16 декабря 2024, 19:24
149
1
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень много времени восстанавливался после травмы»
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал победу над ровенским «Вересом», а также свое возвращение на поле после травмы.

– Невероятные ощущения от того, что снова вернулся в стартовый состав. Восстановление после травмы заняло очень много времени, у меня был рецидив. Сегодня впервые за, наверное, два с половиной месяца вышел на поле в основном составе. Но, слава Богу, всё сложилось удачно: я вернулся, и мы одержали важную победу.

– Александр Шовковский сказал, что даже для него первый гол стал неожиданностью. Вы тренировали такую комбинацию или это была импровизация?

– Это была импровизация. Мы собрались с Буяльским, Ванатом и Назиком Волошиным, решили сыграть именно так. Ещё и Ванат здорово подключился. Теперь шутим, что нужно почаще вот так собираться на поле (улыбается) и спонтанно что-то решать. Всё получилось отлично: хорошая комбинация, красивый гол, который принёс победу команде.

– Сильно ли повлияла погода и мокрый снег на ход сегодняшнего матча?

– Больше мешал ветер, который дул то в одну сторону, то в другую, особенно при передачах – невозможно было рассчитать полёт мяча. Но скользкое поле тоже сказывалось: когда подавал угловой, я поскользнулся. «Верес» сегодня потрепал нам нервы, но главное – победа, чтобы уйти на отдых с отрывом от преследователей и с хорошим настроением.

– Минимальный счёт 1:0 на протяжении всего матча заставлял вас нервничать?

– Это действительно так. Нужно играть до последней минуты, мы это сделали и победили.

– В матче первого круга вы тоже победили «Верес» с разницей в один мяч – тогда счёт был 2:1. Этот соперник всегда настолько упорный?

– Да, это боевитая команда. Думаю, вы заметили, что они отобрали очки у «Шахтёра» и у «Александрии». С ними всегда играть очень тяжело, но мы готовились к этому, и игра вышла такой, как мы ожидали.

– Какую оценку можете поставить себе и команде по десятибалльной шкале за первую часть сезона?

– Если говорить о чемпионате – 10. Что касается еврокубков, то здесь без оценки. У нас ноль очков – что тут можно сказать или оценить.

– Ожидали ли, что уйдёте на зимний перерыв с преимуществом в десять очков над действующим чемпионом?

– Именно такого отрыва, если честно, не ожидали. Но можно сказать, что это только начало. Когда я был в «Днепре-1», у нас тоже было преимущество, возможно, не такое большое, но всё решается во втором круге.

– На прошлой неделе вы во второй раз стали отцом. Это добавило вам мотивации?

– Да, я снова стал отцом. Невероятные ощущения. Теперь буду стараться радовать своей игрой уже двух своих сыновей.

– Получается, у вас в семье мужской коллектив?

– Если говорить о моей собственной семье – да. Но у меня есть сестра, мама, жена, так что нельзя сказать, что в семье только мужчины.

– Какие у команды планы на зимнюю паузу?

– У нас будет чуть больше двух недель отдыха, а уже 5 января мы уезжаем на сборы.

– Как планируете провести отпуск и как будете отмечать Новый год и Рождество?

– Я останусь в Киеве со своей семьёй, с маленьким ребёнком. Никуда ехать не планирую. Но знаю, что некоторые ребята собираются отправиться во Львов или Буковель.

Александр Пихаленок – о возвращении после травмы и итогах первой части сезона

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Олександр Сільченко Источник: ФК Динамо Киев
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Khafre
Шкода що був травмований, стільки цікавих порноматчів Дінами пропустив
Сподіваюсь коли будемо сосьєдадити галатасараю ця піхва буде здорова
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