Владислав ВАНАТ: «Рад, что удалось забить»

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 17-го тура УПЛ.

– Все понимали, что после сегодняшнего матча у нас начнется отпуск. Но нужно было настроиться на эту игру, чтобы увеличить отрыв от конкурентов – и нам это удалось. Как и после любой победы, ощущения самые приятные. Также рад, что удалось забить. Можно сказать, что «Верес» играл неплохо, да и вообще это хорошая команда.

– До самого финального свистка держался счет 1:0. Это заставляло вас нервничать?

– Да, счет действительно был немного скользкий. Хорошие моменты, чтобы забить, были как у нас, так и у «Вереса». Но, на мой взгляд, в этом компоненте мы превосходили соперника, поэтому победа заслуженная.

– Следите ли вы за бомбардирской гонкой? Благодаря сегодняшнему голу вы вышли на первое место...

– Иногда в интернете попадаются новости об этом. Но для меня главное, чтобы команда побеждала.

– То, как вы разыграли штрафной, забивая гол, было домашней заготовкой?

– Нет, это была импровизация от наших игроков. Она сработала – и слава Богу.

– Как вы с Волошиным разобрались, кто должен был завершать голевую комбинацию?

– В общем-то, пас был на Волошина, но я побежал, пробил и забил.

– Это был заключительный матч года. Чувствуете усталость?

– Конечно, мы устали – и от переездов, и от игр. Сейчас будет время отдохнуть.

– Что тренеры сказали вам в раздевалке после игры?

– Поздравили с победой, с началом отпуска и пожелали всем хорошо отдохнуть. В этом году отпуск будет немного короче, чем раньше. Но, считаю, и три недели – это очень хорошо. Снова соберемся 4 января, пройдет медосмотр, а 5-го уже отправимся на сбор.

– Какие у вас планы на отпуск? Как планируете отмечать новогодние праздники?

– Планирую поехать во Львов, потом – в Буковель, а после этого домой. Особых традиций празднования у нас нет. Будет хорошо просто собраться всем вместе.