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  4. Арсенал объявил о трансфере опытного американского вратаря
Англия
28 июня 2022, 06:00 |
162
0

Арсенал объявил о трансфере опытного американского вратаря

Лондонцы усилили последний рубеж

28 июня 2022, 06:00 |
162
0
Арсенал объявил о трансфере опытного американского вратаря
ФК Арсенал Лондон

«Арсенал» подписал американского вратаря Мэтта Тернера.

28-летний футболист перешел в Лондон из клуба «Нью-Ингленд Революшн».

Тернер подписал длительный контракт. О сроках не сообщают. Английская пресса утверждает, что за Тернера «Арсенал» заплатил около 7 млн евро.

В прошлом сезоне МЛС Мэтт сыграл всего 4 матча.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» закрыл трансфер Габриэля Жезуса.

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Источник Sport.ua
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