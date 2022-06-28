Англия28 июня 2022, 06:00 |
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Арсенал объявил о трансфере опытного американского вратаря
Лондонцы усилили последний рубеж
28 июня 2022, 06:00 |
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«Арсенал» подписал американского вратаря Мэтта Тернера.
28-летний футболист перешел в Лондон из клуба «Нью-Ингленд Революшн».
Тернер подписал длительный контракт. О сроках не сообщают. Английская пресса утверждает, что за Тернера «Арсенал» заплатил около 7 млн евро.
В прошлом сезоне МЛС Мэтт сыграл всего 4 матча.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» закрыл трансфер Габриэля Жезуса.
✈️ From New Jersey to north London...— Arsenal (@Arsenal) June 27, 2022
Welcome home, Matty Turner ❤️
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