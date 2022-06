Арсенал объявил о трансфере опытного американского вратаря

«Арсенал» подписал американского вратаря Мэтта Тернера.

28-летний футболист перешел в Лондон из клуба «Нью-Ингленд Революшн».

Тернер подписал длительный контракт. О сроках не сообщают. Английская пресса утверждает, что за Тернера «Арсенал» заплатил около 7 млн евро.

В прошлом сезоне МЛС Мэтт сыграл всего 4 матча.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» закрыл трансфер Габриэля Жезуса.

✈️ From New Jersey to north London...



Welcome home, Matty Turner ❤️