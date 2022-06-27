Англия27 июня 2022, 07:00 |
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Арсенал закрыл трансфер Габриэля Жезуса
«Канониры» усилятся нападающим «Ман Сити»
27 июня 2022, 07:00 |
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«Арсенал» усилит свой состав форвардом «Манчестер Сити» Габриэлем Жезусом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт.
Жезус подпишет контракт до лета 2027 года. За Жезуса лондонцы заплатят «горожанам» 45 миллионов фунтов.
Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что ради перехода в «Арсенал» Габриэл Жезус отклонил предложение «Тоттенхэма».
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