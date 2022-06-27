Арсенал закрыл трансфер Габриэля Жезуса

«Арсенал» усилит свой состав форвардом «Манчестер Сити» Габриэлем Жезусом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт.

Жезус подпишет контракт до лета 2027 года. За Жезуса лондонцы заплатят «горожанам» 45 миллионов фунтов.

Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Арсенал» Габриэл Жезус отклонил предложение «Тоттенхэма».