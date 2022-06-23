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  4. Габриэл Жезус отклонил предложение Тоттенхэма
Англия
23 июня 2022, 20:10 |
415
0

Габриэл Жезус отклонил предложение Тоттенхэма

Форвард «Манчестер Сити» намерен перейти в «Арсенал»

23 июня 2022, 20:10 |
415
0
Габриэл Жезус отклонил предложение Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус отклонил предложение о переходе в «Тоттенхэм». Об этом сообщают бразильские СМИ.

Приоритет Жезуса – переход в «Арсенал». Он хочет поработать с главным тренером команды Микелем Артетой. Ранее они уже работал вместе, когда Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Альтернативой Жезусу и для «Арсенала», и для «Тоттенхэма» является Рафинья из «Лидса». Для бразильца приоритетным вариантом также является «Арсенал». «Барселона» из борьбы за игрока «Лидса» выбыла.

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Габриэл Жезус Манчестер Сити Тоттенхэм Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Рафинья Лидс Барселона
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Источник Goal.com
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