Габриэл Жезус отклонил предложение Тоттенхэма
Форвард «Манчестер Сити» намерен перейти в «Арсенал»
Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус отклонил предложение о переходе в «Тоттенхэм». Об этом сообщают бразильские СМИ.
Приоритет Жезуса – переход в «Арсенал». Он хочет поработать с главным тренером команды Микелем Артетой. Ранее они уже работал вместе, когда Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Альтернативой Жезусу и для «Арсенала», и для «Тоттенхэма» является Рафинья из «Лидса». Для бразильца приоритетным вариантом также является «Арсенал». «Барселона» из борьбы за игрока «Лидса» выбыла.
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