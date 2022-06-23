Габриэл Жезус отклонил предложение Тоттенхэма

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус отклонил предложение о переходе в «Тоттенхэм». Об этом сообщают бразильские СМИ.

Приоритет Жезуса – переход в «Арсенал». Он хочет поработать с главным тренером команды Микелем Артетой. Ранее они уже работал вместе, когда Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Альтернативой Жезусу и для «Арсенала», и для «Тоттенхэма» является Рафинья из «Лидса». Для бразильца приоритетным вариантом также является «Арсенал». «Барселона» из борьбы за игрока «Лидса» выбыла.