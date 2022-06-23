Арсенал предложит контракт Жезусу до 2027 года

«Арсенал» подготовил новое предложение «Манчестер Сити» по трансферу бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

В ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров. Игроку будет предложен контракт до 2027 года.

Жезус является приоритетной целью «канониров» летом. На случай, если сделка сорвется, лондонцы предпримут попытку подписать Рафинью из «Лидса».

В сезоне 2021/22 Габриэл Жезус забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.