Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал предложит контракт Жезусу до 2027 года
Англия
23 июня 2022, 08:38 | Обновлено 23 июня 2022, 08:52
202
0

Арсенал предложит контракт Жезусу до 2027 года

Форвард «Манчестер Сити» – главная трансферная цель «канониров»

23 июня 2022, 08:38 | Обновлено 23 июня 2022, 08:52
202
0
Арсенал предложит контракт Жезусу до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

«Арсенал» подготовил новое предложение «Манчестер Сити» по трансферу бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

В ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров. Игроку будет предложен контракт до 2027 года.

Жезус является приоритетной целью «канониров» летом. На случай, если сделка сорвется, лондонцы предпримут попытку подписать Рафинью из «Лидса».

В сезоне 2021/22 Габриэл Жезус забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

По теме:
Ювентус в ближайшие часы окончательно согласует контракт с Погба
Ноттингем Форест готов заплатить за Довбика 12 миллионов евро
Джеко близок к переходу в Валенсию
трансферы Арсенал Лондон Манчестер Сити Габриэл Жезус трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба
Футбол | 22 июня 2022, 17:57 0
Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба
Кривбасс провел первую тренировку под руководством Вернидуба

Новичок УПЛ приступил к работе под присмотром нового наставника

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Футбол | 23 июня 2022, 07:00 0
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты

Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года

Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Футбол | 22.06.2022, 13:04
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд
Футбол | 23.06.2022, 05:44
Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд
Стерлинг может сменить МанСити на другой английский гранд
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
Война | 22.06.2022, 12:40
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 8
Футбол
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
21.06.2022, 14:12 7
Футбол
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
22.06.2022, 06:00 13
Футбол
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
21.06.2022, 19:23
Футбол
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
21.06.2022, 15:52 12
Теннис
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
ЛЬЮИС: «Виталий Кличко участвует в самой большой битве в своей жизни»
22.06.2022, 13:11 1
Бокс
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем