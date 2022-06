ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити

Пятого июня сборная Украины проиграла выездной финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 национальной команде Уэльса.

На 34-й минуте хозяева поля открыли счет. Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Гарета Бэйла.

Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице. Вот как выглядел автогол с трибун.

