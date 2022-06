Американки проиграли 9 из 10 последних финалов турниров Grand Slam

Американская теннисистка Кори Гауфф проиграла финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Она повторила судьбу своей соочественницы Даниэль Коллинс, которая в этом году дошла до финала Australian Open, но уступила в битве за титул.

Если копнуть глубже, то американки проиграли 9 из 10 финалов, начиная с Ролан Гаррос 2018. Больше всего поражений на счету Серены Уильямс – четыре.

Единственно, кто сумел выиграть трофей за этот промежуток времени, стала София Кенин (Australian Open 2020). Но и она проиграла свой следующий финал (Ролан Гаррос 2020).

Great run for US women making Slam finals recently, but tough luck once they get there.



2018-🍓- Serena -L

2018-🗽- Serena -L

2018-🐌- Stephens -L

2019-🍓- Serena -L

2019-🗽- Serena -L

2020-🐨- Kenin -🏆

2020-🐌- Kenin -L

2021-🐨- Brady -L

2022-🐨- Collins -L

2022-🐌- Gauff -L