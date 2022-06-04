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  4. Американки проиграли 9 из 10 последних финалов турниров Grand Slam
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 19:43 |
233
0

Американки проиграли 9 из 10 последних финалов турниров Grand Slam

Зато часто туда выходят

04 июня 2022, 19:43 |
233
0
Американки проиграли 9 из 10 последних финалов турниров Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Американская теннисистка Кори Гауфф проиграла финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Она повторила судьбу своей соочественницы Даниэль Коллинс, которая в этом году дошла до финала Australian Open, но уступила в битве за титул.

Если копнуть глубже, то американки проиграли 9 из 10 финалов, начиная с Ролан Гаррос 2018. Больше всего поражений на счету Серены Уильямс – четыре. 

Единственно, кто сумел выиграть трофей за этот промежуток времени, стала София Кенин (Australian Open 2020). Но и она проиграла свой следующий финал (Ролан Гаррос 2020). 

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Источник Sport.ua
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