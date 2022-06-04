Американки проиграли 9 из 10 последних финалов турниров Grand Slam
Зато часто туда выходят
Американская теннисистка Кори Гауфф проиграла финал Открытого чемпионата Франции по теннису.
Она повторила судьбу своей соочественницы Даниэль Коллинс, которая в этом году дошла до финала Australian Open, но уступила в битве за титул.
Если копнуть глубже, то американки проиграли 9 из 10 финалов, начиная с Ролан Гаррос 2018. Больше всего поражений на счету Серены Уильямс – четыре.
Единственно, кто сумел выиграть трофей за этот промежуток времени, стала София Кенин (Australian Open 2020). Но и она проиграла свой следующий финал (Ролан Гаррос 2020).
Great run for US women making Slam finals recently, but tough luck once they get there.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 4, 2022
2018-🍓- Serena -L
2018-🗽- Serena -L
2018-🐌- Stephens -L
2019-🍓- Serena -L
2019-🗽- Serena -L
2020-🐨- Kenin -🏆
2020-🐌- Kenin -L
2021-🐨- Brady -L
2022-🐨- Collins -L
2022-🐌- Gauff -L
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