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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала Адейеми на замену Холанду
Германия
10 мая 2022, 18:59 |
267
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала Адейеми на замену Холанду

Форвард «Зальцбурга» продолжит карьеру в Бундеслиге

10 мая 2022, 18:59 |
267
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала Адейеми на замену Холанду
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

«Боруссиия» Дортмунд официально сообщила о подписании форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Условия сделки не разглашаются, но ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Боруссия» заплатит за 20-летнего немца 38 миллионов евро.

В «Боруссии» Адейеми заменит Эрлинга Холанда, который сегодня был официально продан в «Манчестер Сити». Примечательно, что сам Холанд в январе 2020 года перешел в «Боруссию» также из «Зальцбурга».

В нынешнем сезоне на счету Адейеми 23 гола и 8 ассистов в 42 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах.

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Боруссия Дортмунд Карим Адейеми Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд
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Источник ФК Боруссия Дортмунд
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