ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала Адейеми на замену Холанду
Форвард «Зальцбурга» продолжит карьеру в Бундеслиге
«Боруссиия» Дортмунд официально сообщила о подписании форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
Условия сделки не разглашаются, но ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Боруссия» заплатит за 20-летнего немца 38 миллионов евро.
В «Боруссии» Адейеми заменит Эрлинга Холанда, который сегодня был официально продан в «Манчестер Сити». Примечательно, что сам Холанд в январе 2020 года перешел в «Боруссию» также из «Зальцбурга».
В нынешнем сезоне на счету Адейеми 23 гола и 8 ассистов в 42 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах.
Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! 📝 pic.twitter.com/JEoNB6VleY— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2022
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