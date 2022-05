ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала Адейеми на замену Холанду

«Боруссиия» Дортмунд официально сообщила о подписании форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Условия сделки не разглашаются, но ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Боруссия» заплатит за 20-летнего немца 38 миллионов евро.

В «Боруссии» Адейеми заменит Эрлинга Холанда, который сегодня был официально продан в «Манчестер Сити». Примечательно, что сам Холанд в январе 2020 года перешел в «Боруссию» также из «Зальцбурга».

В нынешнем сезоне на счету Адейеми 23 гола и 8 ассистов в 42 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах.

Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! 📝 pic.twitter.com/JEoNB6VleY