На замену Холанду. Результативный форвард переходит в Боруссию Д за €38 млн

Форвард австрийского клуба РБ «Зальцбург» Карим Адейеми переходит в «Боруссию» Дортмунд.

Соглашение между сторонами достигнуто, и контракт будет подписано на 5 лет, сообщают инсайдеры Никола Скира и Фабрицио Романо.

Агент футболиста Томас Соломон подтвердил: «Сейчас мы близки к завершению сделки с «Боруссией». По имеющимся сведениям, в контракте игрока не будет пункта о возможном выкупе.

Дортмундская «Боруссия» заплатит около 38 млн евро за переход нападающего. В Дортмунде Карим станет заменой Эрлингу Холанду, который очень близок к переходу в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Адейеми забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 42 матче РБ «Зальцбург» во всех турнирах.

