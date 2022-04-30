Рекорд Анчелотти. Тренер первым в истории выиграл все топ-5 чемпионаты

«Реал» за четыре тура до завершения чемпионата Испании гарантировал себе чемпионский титул.
А наставник Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть национальные чемпионаты во всех пяти топ-лигах.
Ранее Анчелотти выигрывал чемпионат Италии с «Миланом», чемпионат Англии с «Челси», чемпионат Франции с ПСЖ и чемпионат Германии с «Баварией».
Carlo Ancelotti is the first manager ever to win all of Europe’s top five leagues.— B/R Football (@brfootball) April 30, 2022
Legend. 👑 pic.twitter.com/Suf1B8J59Y
Источник — Sport.ua
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