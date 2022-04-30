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Рекорд Анчелотти. Тренер первым в истории выиграл все топ-5 чемпионаты

Взял титулы в Италии, Англии, Франции, Германии и Испании

  • 30.04.2022 20:39
  • 3615 просмотров
  • 3 комментария
Рекорд Анчелотти. Тренер первым в истории выиграл все топ-5 чемпионаты
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» за четыре тура до завершения чемпионата Испании гарантировал себе чемпионский титул.

А наставник Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть национальные чемпионаты во всех пяти топ-лигах.

Ранее Анчелотти выигрывал чемпионат Италии с «Миланом», чемпионат Англии с «Челси», чемпионат Франции с ПСЖ и чемпионат Германии с «Баварией».
 

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Прок, 30.04.2022 20:44
    +3
    Прикол в том, что он выиграл ВСЕГО пять чемпионских титулов в карьере тренера, по разу в каждой из топ лиг. Такое точно никто не сможет повторить
    Ссылка
    Олег Прок, 30.04.2022 21:41
    0
    VitosKH, 30.04.2022 21:17
    Прикол в том,что Суркис чмо
    маркевич, не забудь таблеточку перед сном выпить
    Ссылка
    VitosKH, 30.04.2022 21:17
    -7
    Олег Прок, 30.04.2022 20:44
    Прикол в том, что он выиграл ВСЕГО пять чемпионских титулов в карьере тренера, по разу в каждой из топ лиг. Такое точно никто не сможет повторить
    Прикол в том,что Суркис чмо
    Ссылка
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