В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и досрочно оформил чемпионский титул.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
Источник — MEGOGO
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