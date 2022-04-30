Реал уверенно выиграл чемпионат Испании. Лунин не сыграл ни одного матча

«Реал» в матче чемпионата Испании на своем поле спокойно обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0 и гарантировал себе чемпионский титул сезона 2021/22.

«Реал» опережает «Севилью» на 17 очков и «Барселону» - на 18 пунктов.

Для мадридцев это 35-е чемпионство в истории и первое с 2020 года.

К сожалению, украинский вратарь Андрей Лунин в нынешнем сезоне Ла Лиги не играл. Возможно, после этого триумфа Карло Анчелотти даст Лунину сыграть в одном из оставшихся четырех матчей чемпионата.

Чемпионат Испании. 34-й тур

Реал - Эспаньол 4:0

Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81

Реал: Куртуа, Васкес, Вальехо, Каземиро (Бензема, 61), Марсело, Камавинга (Винисиус, 75), Себальос, Модрич (Кроос, 60), Асенсио, Родриго (Гила, 86), Диас (Иско, 61)

Эспаньол: Лопес, Видаль, Гомес, Калеро, Кабрера, Мелендо, Эррера (Мерида, 76), Дардер, Вильена (Морланес, 65), Де Томас (Лей, 65), Пуадо

