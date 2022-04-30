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34-й тур
Реал Мадрид
4 : 0
Эспаньол
30.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал уверенно выиграл чемпионат Испании. Лунин не сыграл ни одного матча

Мадридская команда оформила титул

  • 30.04.2022 19:11
  • 2089 просмотров
  • 7 комментариев
Реал уверенно выиграл чемпионат Испании. Лунин не сыграл ни одного матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче чемпионата Испании на своем поле спокойно обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0 и гарантировал себе чемпионский титул сезона 2021/22.

«Реал» опережает «Севилью» на 17 очков и «Барселону» - на 18 пунктов.

Для мадридцев это 35-е чемпионство в истории и первое с 2020 года.

К сожалению, украинский вратарь Андрей Лунин в нынешнем сезоне Ла Лиги не играл. Возможно, после этого триумфа Карло Анчелотти даст Лунину сыграть в одном из оставшихся четырех матчей чемпионата.

Чемпионат Испании. 34-й тур

Реал - Эспаньол 4:0
Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81

Реал: Куртуа, Васкес, Вальехо, Каземиро (Бензема, 61), Марсело, Камавинга (Винисиус, 75), Себальос, Модрич (Кроос, 60), Асенсио, Родриго (Гила, 86), Диас (Иско, 61)

Эспаньол: Лопес, Видаль, Гомес, Калеро, Кабрера, Мелендо, Эррера (Мерида, 76), Дардер, Вильена (Морланес, 65), Де Томас (Лей, 65), Пуадо
 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Tasha19, 30.04.2022 19:34
    +4
    Може хоч тепер Луніну дадуть зіграти в Ла Лізі
    Ссылка
    online
    samird, 30.04.2022 19:53
    +3
    Тепер, можливо, Луніну і дадуть зіграти. Одну гру, дві? Але що це принципово змінює? В наступному сезоні буде теж саме. Це не як у Зінченко - розраховувати на травми Куртуа марно. Тібо 29. Це для голкіпера не вік. Може роки три-чотири бути №1 в Реалі. Це дійсно дуже майстерний гравець - один з кращих в своєму амплуа. З одного боку сидіти під таким гравцем - не соромно. Але з іншого - який сенс? А потім Куртуа постарішає і на його місце прийде новий Куртуа? Луніну треба йти - це факт. Він ще може стати непересічним голкіпером.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 30.04.2022 19:26
    +3
    А всё равно Лунин чемпион.)
    Ссылка
    online
    vitaha33, 30.04.2022 19:23
    +3
    Тепер зіграє, в наступному турі, адже треба основі відпочити перед МС
    Ссылка
    online
    Умник, 30.04.2022 19:46
    +1
    Ураааа. Лучшие
    Ссылка
    online
    VikyKrasotulechka90, 30.04.2022 20:36
    0
    Кто такой Лунин? о нем уже забыли все...
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    online
    Oleh Stepanovich, 30.04.2022 19:20
    -5
    HaLLA MADRID
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