ВИДЕО. Петряк забил победный гол в матче чемпионата Венгрии

Полузащитник «Фехервара» Иван Петряк удачно вышел на замену в матче 28-го тура чемпионата Венгрии против «Мезекевешда».



Украинец появился на поле при счете 1:1 на 70-й минуте, а на 77-й забил победный мяч своей команды. Также в этом матче играли Артем Шабанов и Евгений Макаренко.

В текущем сезоне Петряк сыграл 24 матча в чемпионате, в которых забил шесть голов и сделал 3 ассиста.



Чемпионат Венгрии. 28-й тур

«Мезекевешд» – «Фехервар» – 1:2

Голы: Дражич (45+3) – Кодро (16), Петряк (70)

Ivan Petryak scored the Winner for Fehervar today as he came off the bench



The Ukrainian needed just 7 mins to score a sublime finish v Mezokovesd this afternoon



His side won 2-1



Shabanov played 90’

Makarenko played 12’

Petryak played 20’

pic.twitter.com/GJU7GGergE