17 апреля в матче 1/2 финала Кубка Англии встретятся «Челси» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет на «Уэмбли» в Лондоне, начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Победитель сыграет в финале с «Ливерпулем», который днем ранее обыграл «Ман Сити» (3:2).

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports, а также на YouTube.

Челси – Кристал Пэлас. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Here’s your Chelsea team news from Wembley! 💛 #EmiratesFACup pic.twitter.com/T1P3yYiZKk

COME ON YOU PALACE#CPFC | #EmiratesFACup