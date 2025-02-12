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Кубок Англии
Эксетер Сити
11.02.2025 22:00 – FT 2 : 2
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 февраля 2025, 01:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 02:22
25
0

Выиграли по пенальти. Ноттингем Форест чуть не вылетел из Кубка от клуба D3

Эксетер Сити выступает в третьем дивизионе английского футбола

12 февраля 2025, 01:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 02:22
25
0
Выиграли по пенальти. Ноттингем Форест чуть не вылетел из Кубка от клуба D3
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

«Ноттингем Форест» на выезде с трудом по пенальти выиграл у «Эксестер Сити» – 2:2 (пен. 4:2).

В основное время команды обменялись двумя голами. У хозяев дубль оформил Джош Мадженнис, а у гостей отличились Рамон Соса и Тайво Авонийи.

В серии пенальти точнее оказались игроки команды АПЛ.

В 1/8 финала «Ноттингем Форест» встретится с командой «Ипсвич Таун».

Кубок Англии. 1/16 финала., 11 февраля

Эксетер Сити – Ноттингем Форест – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Джош Мадженнис, 5, 50 – Рамон Соса, 15, Авонийи, 37

События матча

87’
Эд Тернс (Эксетер Сити) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Автогол забил Вилли Боли (Ноттингем Форест).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Рамон Соса (Ноттингем Форест).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Мадженнис (Эксетер Сити).
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Кубок Англии по футболу Эксетер Сити Ноттингем Форест Тайво Авонийи видео голов и обзор Ипсвич серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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