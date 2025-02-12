Выиграли по пенальти. Ноттингем Форест чуть не вылетел из Кубка от клуба D3

Вечером 11 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

«Ноттингем Форест» на выезде с трудом по пенальти выиграл у «Эксестер Сити» – 2:2 (пен. 4:2).

В основное время команды обменялись двумя голами. У хозяев дубль оформил Джош Мадженнис, а у гостей отличились Рамон Соса и Тайво Авонийи.

В серии пенальти точнее оказались игроки команды АПЛ.

В 1/8 финала «Ноттингем Форест» встретится с командой «Ипсвич Таун».

Кубок Англии. 1/16 финала., 11 февраля

Эксетер Сити – Ноттингем Форест – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Джош Мадженнис, 5, 50 – Рамон Соса, 15, Авонийи, 37