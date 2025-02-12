Выиграли по пенальти. Ноттингем Форест чуть не вылетел из Кубка от клуба D3
Эксетер Сити выступает в третьем дивизионе английского футбола
Вечером 11 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.
«Ноттингем Форест» на выезде с трудом по пенальти выиграл у «Эксестер Сити» – 2:2 (пен. 4:2).
В основное время команды обменялись двумя голами. У хозяев дубль оформил Джош Мадженнис, а у гостей отличились Рамон Соса и Тайво Авонийи.
В серии пенальти точнее оказались игроки команды АПЛ.
В 1/8 финала «Ноттингем Форест» встретится с командой «Ипсвич Таун».
Кубок Англии. 1/16 финала., 11 февраля
Эксетер Сити – Ноттингем Форест – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Джош Мадженнис, 5, 50 – Рамон Соса, 15, Авонийи, 37
События матча
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