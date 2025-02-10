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Кубок Англии
Эксетер Сити
11.02.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
10 февраля 2025, 18:36 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:51
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0

Эксетер – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву

10 февраля 2025, 18:36 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:51
71
0
Эксетер – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

Во вторник, 11 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Эксетер» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс».

Эксетер

«Эксетер» выступает в Первой лиге – третьему по силе дивизионе Англии. Команда набрала 32 очка в 29 матчах (9 побед, 5 ничьих, 15 поражений) и занимает в турнирной таблице 18 место. В последних пяти матчах «Эксетер» потерпел 5 поражений и один раз сыграл вничью. Особенно болезненными были фиаско в матчах со «Стивенейдж» (1:4) и «Лейтон Ориент» (2:6). От зоны вылета «Эксетер» отделяют 6 очков. В Кубке Англии «Эксетер» уже прошел три раунда, выбив из турнира «Барнет» (5:3), «Честерфилд» (2:0) и «Оксфорд Юнайтед» (3:1).

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» стал открытием сезона в АПЛ. Команда в последних 11 матчах одержала 9 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Осечка произошла в гостевом матче с «Борнмутом» (0:5). Правда, затем «Ноттингем Форест» отыгрался на «Брайтоне» (7:0). В 24 матчах «Ноттингем Форест» набрал 47 очков. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. В предыдущем раунде Кубка Англии «Ноттингем Форест» обыграл «Лутон Таун» (2:0).

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались между собой.

«Эксетер» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

В последних 5 домашних матчах «Эксетер» лишь один раз пропустил меньше 2 мячей. В свою очередь «Ноттингем Форест» в последних 5 выездных встречах только один раз не забивал 2 и более мяча.

Возможные составы

  • «Эксетер»: Витворт, Харпер, Хартридж, Диабате, Макмиллан, Френсис, Вулдс, Йогейн, Воттс, Нисканен, Мадженнис.
  • «Кристал Пэлас»: Карлос Мигел, Боли, Морату, Тоффоло, Ейтс, Да Силва, Данилу, Морено, Соса, Жота Силва, Авонии.

Прогноз

«Ноттингем Форест» в этом противостоянии выглядит явным фаворитом. Возможен вариант c тотал больше 3,5 (коэффициент 2,15).

Прогноз Sport.ua
Эксетер Сити
11 февраля 2025 -
22:00
Ноттингем Форест
Тотал больше 3,5 2,15 Сделать ставку
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Эксетер Сити Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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