Эксетер Сити

Эксетер – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 11 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Эксетер» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс».
Эксетер
«Эксетер» выступает в Первой лиге – третьему по силе дивизионе Англии. Команда набрала 32 очка в 29 матчах (9 побед, 5 ничьих, 15 поражений) и занимает в турнирной таблице 18 место. В последних пяти матчах «Эксетер» потерпел 5 поражений и один раз сыграл вничью. Особенно болезненными были фиаско в матчах со «Стивенейдж» (1:4) и «Лейтон Ориент» (2:6). От зоны вылета «Эксетер» отделяют 6 очков. В Кубке Англии «Эксетер» уже прошел три раунда, выбив из турнира «Барнет» (5:3), «Честерфилд» (2:0) и «Оксфорд Юнайтед» (3:1).
Ноттингем Форест
«Ноттингем Форест» стал открытием сезона в АПЛ. Команда в последних 11 матчах одержала 9 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Осечка произошла в гостевом матче с «Борнмутом» (0:5). Правда, затем «Ноттингем Форест» отыгрался на «Брайтоне» (7:0). В 24 матчах «Ноттингем Форест» набрал 47 очков. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. В предыдущем раунде Кубка Англии «Ноттингем Форест» обыграл «Лутон Таун» (2:0).
Личные встречи
Команды еще ни разу не встречались между собой.
«Эксетер» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды
В последних 5 домашних матчах «Эксетер» лишь один раз пропустил меньше 2 мячей. В свою очередь «Ноттингем Форест» в последних 5 выездных встречах только один раз не забивал 2 и более мяча.
Возможные составы
- «Эксетер»: Витворт, Харпер, Хартридж, Диабате, Макмиллан, Френсис, Вулдс, Йогейн, Воттс, Нисканен, Мадженнис.
- «Кристал Пэлас»: Карлос Мигел, Боли, Морату, Тоффоло, Ейтс, Да Силва, Данилу, Морено, Соса, Жота Силва, Авонии.
Прогноз
«Ноттингем Форест» в этом противостоянии выглядит явным фаворитом. Возможен вариант c тотал больше 3,5 (коэффициент 2,15).
22:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бруну Лаже прокомментировал недовольство фанатов украинским вратарем
Турецкий клуб отказался от идеи подписания украинца