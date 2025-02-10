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Кубок Англии
Донкастер Роверс
10.02.2025 21:45 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
10 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:11
44
0

Орлы на взлете. Кристал Пэлас вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Клуб 4-го дивизиона Донкастер не сумел ничего противопоставить фавориту

10 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:11
44
0
Орлы на взлете. Кристал Пэлас вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Донкастер» со счетом 2:0.

У победителей забитыми голами в ворота команды 4-го дивизиона отличились Даниэль Муньос и Джастин Девенни.

«Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где будет играть против команды «Миллуол» из 2-го дивизиона.

Кубок Англии. 1/16 финала, 10 февраля

Донкастер – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Муньос, 31, Девенни, 55

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Кубок Англии по футболу Кристал Пэлас Донкастер Даниэль Муньос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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