Орлы на взлете. Кристал Пэлас вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Донкастер» со счетом 2:0.

У победителей забитыми голами в ворота команды 4-го дивизиона отличились Даниэль Муньос и Джастин Девенни.

«Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где будет играть против команды «Миллуол» из 2-го дивизиона.

Кубок Англии. 1/16 финала, 10 февраля

Донкастер – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Муньос, 31, Девенни, 55