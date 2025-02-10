10.02.2025 21:45 – FT 0 : 2
Англия10 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:11
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Орлы на взлете. Кристал Пэлас вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Клуб 4-го дивизиона Донкастер не сумел ничего противопоставить фавориту
10 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:11
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В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Донкастер» со счетом 2:0.
У победителей забитыми голами в ворота команды 4-го дивизиона отличились Даниэль Муньос и Джастин Девенни.
«Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где будет играть против команды «Миллуол» из 2-го дивизиона.
Кубок Англии. 1/16 финала, 10 февраля
Донкастер – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Муньос, 31, Девенни, 55
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