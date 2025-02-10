Донкастер Роверс

В понедельник, 10 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Донкастер» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эко-Пауэр» в Донкастере.

Донкастер

«Донкастер» выступает во Второй лиге – четвертому по силе дивизионе Англии. Команда в 30 матчах набрала 52 очка (15 побед, 7 ничьих и 8 поражений) и занимает в турнирной таблице третье место. В предыдущем туре «Донкастер» прервал серию из побед, проиграв на выезде «Честерфилду» (2:5). В Кубке Англии «Донкастер» уже прошел три раунда. Сперва выбили «Барроу» (2:1), затем в дополнительное время победили «Кеттеринг», а также одолели «Халл» в серии пенальти.

Кристал Пэлас

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает двенадцатое место. В последних пяти матчах команда одержала три победы, в том числе над «Манчестер Юнайтед» (2:0), сыграла вничью с «Челси» (1:1) и проиграла «Брентфорду» (1:2). В предыдущем раунде Кубка Англии «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 обыграл «Стокпорт Каунти». Единственный гол в матче забил Эзе на 4-й минуте.

Личные встречи

С 2003 года команды сыграли 10 матчей. «Кристал Пэлас» выиграл четыре поединка, а «Донкастер» – три. В Кубке Англии команды играли шесть лет назад. Победу со счетом 2:0 одержал «Кристал Пэлас».

«Донкастер» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

«Кристал Пэлас» не пропускает в четырех гостевых матчах подряд. «Донкастер» забивает в пяти последних домашних матчах

Возможные составы

«Донкастер»: Шарман, Стерри, Олову, Макграт, Максвелл, Бейли, Крю, Стрит, Келли, Молино, Айронсайд.

«Кристал Пэлас»: Тернер, Геи, Ричардс, Муньос, Риад, Клайн, Лерма, Камада, Сарр, Эзе, Нкетиа.

Прогноз

«Кристал Пэлас» выглядит явным фаворитом в этом противостоянии. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,74).