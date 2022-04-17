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Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Челси переиграл Кристал Пэлас и стал вторым финалистом Кубка Англии

17 апреля состоялся поединок 1/2 финала Кубка Англии

  • 17.04.2022 20:40
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  • 1 комментарий
Челси переиграл Кристал Пэлас и стал вторым финалистом Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в матче 1/2 финала Кубка Англии встречались «Челси» и «Кристал Пэлас».

Синие выиграли со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт.

Победитель сыграет в финале с «Ливерпулем», который днем ранее обыграл «Ман Сити» (3:2).

Кубок Англии

1/2 финала, 17 апреля

Челси – Кристал Пэлас  2:0

Голы: Лофтус-Чик, 65, Маунт, 76.

Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен (Тиагу Силва, 82), Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо (Канте, 78), Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Маунт (Зиеш, 78), Хаверц (Лукаку, 77), Вернер

Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Митчелл, Гэи, Куяте (Миливоевич, 85), Андерсен, Эзе, Шлупп (Бентеке, 73), Макартур (Олисе, 72), Заа, Матета (Айю, 55).

Предупреждения: Хаверц, 38

Судья: Тэйлор (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
65' ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Челси).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 17.04.2022 20:53 (изменен)
    -1
    10 игр КП не выигрывает у Челси.
    А финал опять на Уэмбли и Челси опять дома.
    Синие выиграли со счетом 2:0. Но они были в жёлтом.)
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