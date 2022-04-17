Челси переиграл Кристал Пэлас и стал вторым финалистом Кубка Англии

17 апреля в матче 1/2 финала Кубка Англии встречались «Челси» и «Кристал Пэлас».
Синие выиграли со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт.
Победитель сыграет в финале с «Ливерпулем», который днем ранее обыграл «Ман Сити» (3:2).
Кубок Англии
1/2 финала, 17 апреля
Челси – Кристал Пэлас – 2:0
Голы: Лофтус-Чик, 65, Маунт, 76.
Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен (Тиагу Силва, 82), Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо (Канте, 78), Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Маунт (Зиеш, 78), Хаверц (Лукаку, 77), Вернер
Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Митчелл, Гэи, Куяте (Миливоевич, 85), Андерсен, Эзе, Шлупп (Бентеке, 73), Макартур (Олисе, 72), Заа, Матета (Айю, 55).
Предупреждения: Хаверц, 38
Судья: Тэйлор (Англия)
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Челси).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А финал опять на Уэмбли и Челси опять дома.
Синие выиграли со счетом 2:0. Но они были в жёлтом.)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.