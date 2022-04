Ярмоленко начнет матч с Бернли в запасе

Вингер «Вест Хема» Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав «молотобойцев» на поединок 33-го тура чемпионата Англии против «Бернли». 32-летний украинец начнет встречу на скамейке запасных.

Vlasic starts in one of three changes today.



Here's how we're lining up...@betway | #WHUBUR pic.twitter.com/MYnncKQHN9