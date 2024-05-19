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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 18:35 | Обновлено 19 мая 2024, 18:45
747
1

В новом сезоне у Карпат могут быть новые генеральный и спортивный директора

Львовяне планируют кадровые перестановки в руководстве клуба

19 мая 2024, 18:35 | Обновлено 19 мая 2024, 18:45
747
1
В новом сезоне у Карпат могут быть новые генеральный и спортивный директора
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты», получив путевку в УПЛ, планируют активно поработать не только на футбольном селекционном направлении. По всей вероятности, будут перестановки и в звене управления клуба.

Как стало известно Sport.ua, после окончания сезона Первой лиги львовский клуб может объявить о переходе на работу в «Карпаты» известных в футбольных кругах функционеров.

Речь идет о гендиректоре «Днепра-1» Андрее Русоле, который займет аналогичную должность во львовском клубе.

На должность спортивного директора Карпат претендует бывший спортивный директор «Александрии» Александр Марков, покинувший александрийский клуб после скандала с участием в игре против «Шахтера» незаявленного Ивана Калюжного.

По имеющимся данным, также в «Карпаты» должен прийти новый глава селекционной службы. Это направление во львовском клубе хотят доверить Артему Засядьвовку, который как футболист воспитывался в киевском «Динамо», затем работал в «Севастополе», «Мюнхене 1860», аналитической компании Wyscout и ковалевском «Колосе».

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Карпаты Львов Андрей Русол Днепр-1 генеральный директор спортивный директор
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
проще выгнать двух Маркевичей
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