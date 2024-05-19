В новом сезоне у Карпат могут быть новые генеральный и спортивный директора
Львовяне планируют кадровые перестановки в руководстве клуба
Львовские «Карпаты», получив путевку в УПЛ, планируют активно поработать не только на футбольном селекционном направлении. По всей вероятности, будут перестановки и в звене управления клуба.
Как стало известно Sport.ua, после окончания сезона Первой лиги львовский клуб может объявить о переходе на работу в «Карпаты» известных в футбольных кругах функционеров.
Речь идет о гендиректоре «Днепра-1» Андрее Русоле, который займет аналогичную должность во львовском клубе.
На должность спортивного директора Карпат претендует бывший спортивный директор «Александрии» Александр Марков, покинувший александрийский клуб после скандала с участием в игре против «Шахтера» незаявленного Ивана Калюжного.
По имеющимся данным, также в «Карпаты» должен прийти новый глава селекционной службы. Это направление во львовском клубе хотят доверить Артему Засядьвовку, который как футболист воспитывался в киевском «Динамо», затем работал в «Севастополе», «Мюнхене 1860», аналитической компании Wyscout и ковалевском «Колосе».
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