Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 мая проходит центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».

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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ. 29-й тур. 19 мая

Днепр-1 – Шахтер – 1:0 (матч продолжается)

Голы: Филиппов, 10

(новость обновляется)