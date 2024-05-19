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  4. Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 15:53 |
484
0

Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ 2023/24

19 мая 2024, 15:53 |
484
0
Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Днепр-1

19 мая проходит центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ. 29-й тур. 19 мая

Днепр-1 – Шахтер – 1:0 (матч продолжается)

Голы: Филиппов, 10

(новость обновляется)

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Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Филиппов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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