Украина. Премьер лига19 мая 2024, 15:53 |
484
0
Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ 2023/24
19 мая 2024, 15:53 |
484
0
19 мая проходит центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ. 29-й тур. 19 мая
Днепр-1 – Шахтер – 1:0 (матч продолжается)
Голы: Филиппов, 10
(новость обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 мая 2024, 07:44 5
Украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом хевивейта со времен Льюиса
Бокс | 19 мая 2024, 11:35 25
Украинский чемпион получил поздравления от клуба, за который болеет с детства
Футбол | 19.05.2024, 15:01
Бокс | 19.05.2024, 04:22
Бокс | 19.05.2024, 06:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.05.2024, 19:45 19
18.05.2024, 17:12 4
19.05.2024, 01:21 7
19.05.2024, 02:38 146
18.05.2024, 06:31 1
Бокс
18.05.2024, 19:29 11
19.05.2024, 07:20 5