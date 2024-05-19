19 мая проходит матч последнего 38-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Челси» и «Борнмут».

Поединок проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 17-й минуте счет открыл Мойсес Кайседо. Для него это первый гол в составе «синих».

❗️ ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24

22-летний эквадорский полузащитник Кайседо отличился с центра поля.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе. Еще один представитель Украины Михаил Мудрик из «Челси» пропускает поединок из-за травмы.

ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24