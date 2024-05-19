ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24
Мойсес Кайседо отличился за пенсионеров в поединке против Борнмута на 17-й минуте
19 мая проходит матч последнего 38-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Челси» и «Борнмут».
Поединок проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 17-й минуте счет открыл Мойсес Кайседо. Для него это первый гол в составе «синих».
❗️ ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24
22-летний эквадорский полузащитник Кайседо отличился с центра поля.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе. Еще один представитель Украины Михаил Мудрик из «Челси» пропускает поединок из-за травмы.
ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24
This Caicedo goal holy fuck— Janty (@CFC_Janty) May 19, 2024
pic.twitter.com/UttCmUc5wu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр и его команда не ожидали такого исхода, Денис завоевал титул WBO в легком весе
Александр победил британца по итогам 12 раундов и стал абсолютным чемпионом мира