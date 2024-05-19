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Англия
19 мая 2024, 18:43 | Обновлено 19 мая 2024, 18:45
1569
0

ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24

Мойсес Кайседо отличился за пенсионеров в поединке против Борнмута на 17-й минуте

19 мая 2024, 18:43 | Обновлено 19 мая 2024, 18:45
1569
0
ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

19 мая проходит матч последнего 38-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Челси» и «Борнмут».

Поединок проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 17-й минуте счет открыл Мойсес Кайседо. Для него это первый гол в составе «синих».

❗️ ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24

22-летний эквадорский полузащитник Кайседо отличился с центра поля.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе. Еще один представитель Украины Михаил Мудрик из «Челси» пропускает поединок из-за травмы.

ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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