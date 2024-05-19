Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Вильярреала
Поединок 37-го тура Ла Лиги состоится 19 мая в 20:00 по Киеву
19 мая состоится матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин попал в стартовый состав команды.
«Реал» уже досрочно стал чемпионом Испании в этом сезоне. У подопечных Карло Анчелотти 93 очка. «Вильярреал» располагается на 8-м месте с 51 пунктом.
Стартовый состав Реала на матч против Вильярреала:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 19, 2024
🆚 @VillarrealCF@UnicajaBanco | #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/L1e24zwK3c
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