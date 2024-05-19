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  4. Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Вильярреала
Испания
19 мая 2024, 18:29 |
1705
0

Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Вильярреала

Поединок 37-го тура Ла Лиги состоится 19 мая в 20:00 по Киеву

19 мая 2024, 18:29 |
1705
0
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 мая состоится матч 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин попал в стартовый состав команды.

«Реал» уже досрочно стал чемпионом Испании в этом сезоне. У подопечных Карло Анчелотти 93 очка. «Вильярреал» располагается на 8-м месте с 51 пунктом.

Стартовый состав Реала на матч против Вильярреала:

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Реал Мадрид Андрей Лунин стартовые составы Вильярреал Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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