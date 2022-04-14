Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч против Лиона

Сегодня, 14 апреля, «Вест Хэм» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы после домашней ничьи 1:1 на выезде сыграет с «Лионом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский форвард Андрей Ярмолено остался в запасе «Вест Хэма» на матч.
Составы команд:
«Лион»: Поллерсбек – Густо, Денайер, Лукеба, Эмерсон – Ндомбеле, Мендеш – Фавр, Ауар, Экамби – Дембеле
«Вест Хэм»: Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал – Форнальс, Райс, Соучек – Лансини, Антонио, Воуэн
Here's how we line up for tonight's Europa League quarter-final second leg...#UEL | #OLWHU pic.twitter.com/3UVShrr7Wr— West Ham United (@WestHam) April 14, 2022
Источник — УЕФА
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