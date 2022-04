Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч против Лиона

Сегодня, 14 апреля, «Вест Хэм» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы после домашней ничьи 1:1 на выезде сыграет с «Лионом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский форвард Андрей Ярмолено остался в запасе «Вест Хэма» на матч.

Составы команд:

«Лион»: Поллерсбек – Густо, Денайер, Лукеба, Эмерсон – Ндомбеле, Мендеш – Фавр, Ауар, Экамби – Дембеле

«Вест Хэм»: Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал – Форнальс, Райс, Соучек – Лансини, Антонио, Воуэн

Here's how we line up for tonight's Europa League quarter-final second leg...#UEL | #OLWHU pic.twitter.com/3UVShrr7Wr