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Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч против Лиона

Украинец начнет матч на скамейке запасных

  • 14.04.2022 21:20
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Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч против Лиона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 14 апреля, «Вест Хэм» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы после домашней ничьи 1:1 на выезде сыграет с «Лионом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский форвард Андрей Ярмолено остался в запасе «Вест Хэма» на матч.

Составы команд:

«Лион»: Поллерсбек – Густо, Денайер, Лукеба, Эмерсон – Ндомбеле, Мендеш – Фавр, Ауар, Экамби – Дембеле

«Вест Хэм»: Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал – Форнальс, Райс, Соучек – Лансини, Антонио, Воуэн

Источник — УЕФА

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