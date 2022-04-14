Барселона – Айнтрахт, другие матчи дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 апреля в 22:00 пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций.
Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO. Результаты первых игр указаны в скобках.
Лига Европы. 1/4 финала. Барселона – Айнтрахт (1:1). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы. 1/4 финала. Лион – Вест Хэм (1:1). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы. 1/4 финала. Рейнджерс – Брага (0:1). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1/4 финала. ПАОК – Марсель (1:2). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1/4 финала. Рома – Буде-Глимт (1:2). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1/4 финала. Славия Прага – Фейеноорд (3:3). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
Источник — Sport.ua
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