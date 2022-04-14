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Барселона
0 : 1
Айнтрахт Ф
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Барселона – Айнтрахт, другие матчи дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 22:00 трансляцию вечерних матчей 1/4 финала ЛЕ и ЛК

  • 14.04.2022 22:00
  • 2044 просмотра
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Барселона – Айнтрахт, другие матчи дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в 22:00 пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO. Результаты первых игр указаны в скобках.

Лига Европы. 1/4 финала. Барселона – Айнтрахт (1:1). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига Европы. 1/4 финала. Лион – Вест Хэм (1:1). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига Европы. 1/4 финала. Рейнджерс – Брага (0:1). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига конференций. 1/4 финала. ПАОК – Марсель (1:2). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига конференций. 1/4 финала. Рома – Буде-Глимт (1:2). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига конференций. 1/4 финала. Славия Прага – Фейеноорд (3:3). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
4' ГОЛ ! С пенальти забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).

Источник — Sport.ua

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