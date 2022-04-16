Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций.
Славия – Фейеноорд – 1:3. Качараба попрощался с ЛК. Видео голов и обзор
Голы: Ибрагим Траоре, 14 – Дессерс, 2, 59, Синистерра, 78. Первый матч – 3:3.
События матча
|90'
|Игрок команды Славия Прага получает красную карточку.
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Фейеноорд).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Траоре (Славия Прага).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).
Источник — Sport.ua
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