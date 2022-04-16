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Славия Прага
1 : 3
Фейеноорд
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Славия – Фейеноорд – 1:3. Качараба попрощался с ЛК. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций

  • 16.04.2022 04:42
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Славия – Фейеноорд – 1:3. Качараба попрощался с ЛК. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций.

Славия – Фейеноорд – 1:3. Качараба попрощался с ЛК. Видео голов и обзор

Голы: Ибрагим Траоре, 14 – Дессерс, 2, 59, Синистерра, 78. Первый матч – 3:3.

События матча
90' Игрок команды Славия Прага получает красную карточку.
78' ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Фейеноорд).
59' ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).
14' ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Траоре (Славия Прага).
2' ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).

Источник — Sport.ua

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