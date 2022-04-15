Тарас КАЧАРАБА: «Ошибки случаются, но это было фантастическое путешествие»

Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба поделился впечатлениями от нынешнего еврокубкового сезона команды, завершившегося вчера вылетом в четвертьфинале Лиги конференций от «Фейеноорда»:

«Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, атмосфера была фантастической. Мне понравился матч, мы их постоянно слышали, они гнали нас вперед. Но это футбол, ошибки случаются. К сожалению, дальше прошли не мы, а «Фейеноорд».

Для меня это было фантастическое путешествие. В прошлом году я играл в еврокубках со «Слованом», и это было здорово. Фантастически, когда стадион заполнен, болельщики «Славии» гонят нас вперед. Прекрасно играть в такой команде, я буду помнить это всю жизнь.

Но наше путешествие не заканчивается, нужно сосредоточиться на чемпионате и готовиться к следующему году. Мы стремимся занять первое место в лиге и бороться так, как «Славия» борется каждый год».