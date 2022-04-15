«Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Лионом» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Лондонский клуб по сумме двух матчей (1:1 первая игра) вышел в полуфинал турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вест Хэм).
Источник — MEGOGO
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