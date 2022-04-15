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Лион
0 : 3
Вест Хэм
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лион – Вест Хэм – 0:3. Ярмоленко в полуфинале. Видео голов и обзор матча

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  • 15.04.2022 10:26
  • 271 просмотр
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Лион – Вест Хэм – 0:3. Ярмоленко в полуфинале. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Лионом» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Лондонский клуб по сумме двух матчей (1:1 первая игра) вышел в полуфинал турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
48' ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
44' ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
38' ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вест Хэм).

Источник — MEGOGO

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