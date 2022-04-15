Лига Европы. Вест Хэм вышел в полуфинал, Айнтрахт выбил Барселону

Завершились еще два ответных матча четвертьфинала Лиги Европы. «Барселона» дома сенсационно проиграла «Айнтрахту» 2:3 и покинула турнир. «Вест Хэм» на выезде разгромил «Лион» 3:0 и вышел в полуфинал. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 84-й минуте уже при счете 3:0.
«Барселона» - «Айнтрахт» - 2:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Бускетс 90+1, Депай 90+10 – Костич 4, 67, Борре 36
Удаление: Н’Дика 90+11
«Лион» - «Вест Хэм» - 0:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Доусон 38, Райс 44, Боуэн 48
Ранее «Аталанта» Руслана Малиновского вылетела от «РБ Лейпциг». Еще один матч, «Рейнджерс» - «Брага», перешел в овертайм.
Источник — Sport.ua
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