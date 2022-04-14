Малиновский не помог. Аталанта вылетела из Лиги Европы от РБ Лейпциг

«Аталанта» Руслана Малиновского вылетела из Лиги Европы на стадии четвертьфинала от «РБ Лейпциг». После выездной ничьи 1:1 дома команда Джан Пьеро Гасперини проиграла со счетом 0:2.

Сам Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч. На 58-й минуте при счете 0:1 вместо него на поле вышел Луис Муриэль.

«Аталанта» - «РБ Лейпциг» - 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Нкунку 18, 87 (с пенальти)

Таким образом, «РБ Лейпциг» стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Еще три ответных матча четвертьфинала начнутся в 22:00 по Киеву.