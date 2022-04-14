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Аталанта – РБ Лейпциг. Руслан в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 19:45 трансляцию матча 1/4 финала Лиги Европы

  • 14.04.2022 19:50
  • 2068 просмотров
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Аталанта – РБ Лейпциг. Руслан в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в 19:45 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Аталанта» и «РБ Лейцпиг».

В первой игре неделей ранее была зафиксирована ничья (1:1).

Украинский хавбек итальянского клуба Руслан Малиновский заявлен на матч в основном составе.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Лига Европы. 1/4 финала. Аталанта – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига конференций. 1/4 финала. ПСВ – Лестер (первая игра  0:0). Смотреть онлайн. LIVE

События матча
18' ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).

Источник — Sport.ua

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