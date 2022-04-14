Аталанта – РБ Лейпциг. Руслан в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 апреля в 19:45 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Аталанта» и «РБ Лейцпиг».
В первой игре неделей ранее была зафиксирована ничья (1:1).
Украинский хавбек итальянского клуба Руслан Малиновский заявлен на матч в основном составе.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Лига Европы. 1/4 финала. Аталанта – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1/4 финала. ПСВ – Лестер (первая игра – 0:0). Смотреть онлайн. LIVE
События матча
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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