Сегодня, 14 апреля, «Лестер» вышел в полуфинал Лиги конференций, на выезде обыграв в ответном матче ПСВ 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Барбоза Перейра (Лестер).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (ПСВ Эйндховен).
Источник — Sport.ua
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